ING BSK: Audytorzy idą w stronę portfelowego podejścia do rezerw na kredyty CHF

"Teraz mamy kolejne rundy spotkań w celu wypracowywania pewnej formuły, wydaje się, że to idzie bardziej w kierunku podejścia portfelowego niż na poszczególne case'y prawne. Wydaje się, że audytorzy idą w kierunku bardziej konserwatywnego podejścia w tym zakresie, niż tylko odwoływanie się do post factum reakcji w momencie, gdy powstają spory sądowe" - powiedział prezes Brunon Bartkiewicz podczas konferencji prasowej.

Dodał że wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) na bieżącą działalność banku nie miał większego wpływu do tej pory, ale w czwartym kwartale "będzie to wyglądać trochę inaczej".

"Audytorzy po analizie technicznej doszli do wniosku, że biorąc pod uwagę wyrok TSUE, jak i rosnącą liczbę przypadków, które trafiają do sądu doszli do wniosku, że należy dokonać oceny ryzyka kredytowego - i nie tylko tworzyć rezerwy na pojedyncze przypadki [...], ale na całym portfelu banku. Ta dyskusja się toczy z udziałem banków, udziałem Związku Banków Polskich, KNF i oczywiście jest trudna, bo trudno przyjąć wiarygodne szacunki dotyczące tego, jak przyszłość będzie wyglądać po wyroku, jak to przełoży się na koszty i w jaki sposób tę rezerwę należy zaprezentować w sprawozdaniach finansowych banków. Żadne decyzje w tej sprawie nie zapadły" - powiedziała wiceprezes Grażyna Graczyk podczas konferencji.