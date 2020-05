ING BSK oczekuje spadku popytu na kredyty w II kw. i presji na marżę odsetkową

"Popyt na kredyt w drugim kwartale musi być bardzo zmniejszony w stosunku do popytu na kredyt, który występował w II kw. ub. roku, czy nawet w I kwartale tego roku" - powiedział Bartkiewicz podczas wideokonferencji.

"Tak, będzie mniejszy, a co z kolejnymi kwartałami? Nie wiem. To zależy, jak głęboko będziemy wchodzić w układ recesyjny" - powiedział Bartkiewicz.

Wartość kredytów i pożyczek netto ING Banku Śląskiego na koniec I kwartału 2020 r. wyniosła 124,05 mld zł i była wyższa o 14% w skali roku. Portfel należności detalicznych wzrósł o 9,6 mld zł r/r oraz o 2,6 mld zł kw/kw do 51 mld zł. Portfel należności korporacyjnych (łącznie z leasingiem i faktoringiem) wynosi 73,1 mld zł, czyli o 6 mld zł więcej r/r (+9% r/r).

W przypadku pożyczek hipotecznych jest to 6,2 tys. zaakceptowanych wniosków, co stanowi 3,5% portfela tych kredytów. Również zdecydowana większość to odroczenia na 6 miesięcy.