Innova Capital sprzedaje wszystkie udziały Pekaes na rzecz Geodis

"Od momentu wejścia Innova Capital do spółki pod koniec 2015 roku, odnotował znaczący wzrost wartości. Dzięki korzyściom skali oraz zwiększaniu efektywności, wskaźnik EBITDA spółki wzrósł w tym okresie o ponad 100%. Skoncentrowano się na rozwoju kluczowej dla spółki dystrybucji ładunków drobnicowych (LTL) oraz na zwiększeniu przychodów z transportu intermodalnego, które w obydwu przypadkach od momentu wejścia funduszu, podwoiły się" - czytamy w komunikacie.

"Sukces transformacji biznesowej Pekaes oraz imponująca ekspansja spółki na polskim i międzynarodowym rynku logistycznym, która wzbudziła zainteresowanie Geodis, nie byłyby możliwe bez ciężkiej pracy zespołu Innova Capital i kierownictwa spółki. Jestem im bardzo wdzięczny za zaangażowanie oraz inicjatywę. Wspólnie zbudowaliśmy operatora logistycznego 'wagi ciężkiej', a o jego sile i odporności świadczy m.in. to, jak dobrze firma radzi sobie z pandemią Covid-19, mającą znikomy wpływ na bieżące wyniki" - powiedział senior partner w Innova Capital Krzysztof Kulig, cytowany w komunikacie.

Firma posiada jedną z najbardziej efektywnych sieci drobnicowych w Polsce, zbudowaną z 20 krajowych terminali dystrybucyjnych. Zarządza również siecią 6 magazynów logistycznych, 1 kontenerowym terminalem kolejowym, 2 kolejowymi terminalami do przeładunku materiałów sypkich, 3 biurami spedycji morskiej i lotniczej, 2 biurami obsługującymi przeprawy promowe oraz 7 agencjami celnymi, zatrudniając ponad 1 200 pracowników.

Innova Capital jest jednym z wiodących funduszy private equity w Europie Środkowej inwestujących w spółki, należące do segmentu średnich przedsiębiorstw. Od początku prowadzenia swojej działalności (tj. od roku 1994) do chwili obecnej Innova Capital zainwestowała blisko ok. 900 mln euro w ponad 50 spółek prowadzących działalność w 10 krajach regionu.