Inpro miało wstępnie ok. 38 mln zł zysku netto w 2018 r.

Inpro odnotowało ok. 259 mln zł przychodów za 2018 r., co stanowi o ok. 28% r/r, podała spółka, prezentując wstępne dane. Jednocześnie szacunki wykazują, iż zysk netto grupy kapitałowej za 2018 rok wyniesie ok. 38 mln zł, co stanowi wzrost o ok. 26 % r/r.