InstalMedia: Lokalne rynki ciepła wymagają współpracy wytwórcy i dystrybutora

"Jeżeli na lokalnym rynku ciepła dystrybucją i produkcją ciepła zajmują się różne podmioty to ich współpraca jest niezbędna. Wieloletnie tzw. umowy marketingowe dają z jednej strony gwarancję wytwórcom, a z drugiej strony pozwalają dystrybutorom efektywnie promować ciepło systemowe i rozwijać dystrybucję z korzyścią przede wszystkim dla odbiorców, którzy dzięki temu, że system ciepłowniczy jest efektywniejszy mają niższe ceny ciepła. Przykładów na to, że ten mechanizm działa jest wiele. Niestety może być zagrożony, gdyż niektóre instytucje państwa powołane do ochrony interesów konsumentów nie rozumieją specyfiki rynku ciepła i mogą zniechęcić jego uczestników do takiej współpracy" - powiedział ISBnews Mrówczyński w kuluarach Forum Gospodarki Energetycznej w Krakowie.