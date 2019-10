Instytut Staszica: Najlepiej odstąpić od prac ws. wielokrotności w składkach ZUS

"Instytut Staszica z zadowoleniem przyjmuje zapowiedzi przedstawicieli strony rządowej o wycofaniu się z planów zniesienia limitu 30-krotności składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Na temat negatywnych dla polskiej gospodarki skutków zmian m.in. poziomu inwestycji, konkurencyjności czy ryzyka emigracji specjalistów z takich dziedzin jak np. informatyka, wypowiadali się liczni eksperci i ekonomiści. Sprzeciw połączył, co rzadko się zdarza, organizacje związkowe oraz zrzeszenia pracodawców i przedsiębiorców. Przytaczane w debacie publicznej ekonomiczne i społeczne konsekwencje zmian przeniosły potrzebną refleksję wśród członków rządu. Dalsza dyskusja i kolejne propozycje, jak zwiększenie limitu z 30- na 40-krotność nie sprzyjają rozwojowi gospodarczemu. Pogłębiają za to niepewność przedsiębiorców, stanowią jedną z barier hamujących plany inwestycje" - czytamy w stanowisku Instytutu.

"Szacuje się, że chodzi o około 300-350 tys. pracowników m.in. specjalistów z obszarów IT oraz inżynierów, którzy staną przed decyzjami, ile chcą zarabiać, jaka ma być forma zatrudnienia i czy dalej pozostaną na polskim rynku. Nasze firmy od lat podnosząc płacę, wprowadzając benefity, oferując dostęp do służbowej floty, toczą niełatwą walkę z europejskimi konkurentami o wyspecjalizowanych pracowników. Po wprowadzeniu zmian będzie ona jeszcze trudniejsza, chociażby z uwagi na systemy ubezpieczeniowe w innych krajach UE czy coraz bardziej popularne formy pracy zdalnej. Konkurowanie o młodych, zdolnych pracowników jest jednym z wyzwań dla naszej gospodarki, w dobie walki o konkurencyjność z innymi krajami naszego regionu. Wzrost limitu składek prowadzić będzie do stopniowego ograniczenie tego potencjał, w szczególności do wyhamowania innowacyjnych projektów i związanych z nimi planów inwestycyjnych" - podkreślił Instytut.