Intersport liczy na powrót do porównywalnych obrotów w ujęciu LFL jesienią br.

"Przygotowując się do kontynuacji działalności w nowej rzeczywistości, spółka pracuje nad redukcją kosztów we wszystkich obszarach i dostosowaniem planów rocznych do obecnej sytuacji. Przewidując, że galerie handlowe zostaną uruchomione najwcześniej w maju br., spółka planuje powrócić do osiągania porównywalnych obrotów w ujęciu LFL najwcześniej jesienią 2020 r." - czytamy w komunikacie.