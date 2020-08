Intersport Polska miał 6,17 mln zł straty netto w roku obr. 2019/2020

" Spółka Intersport Polska za rok obrotowy zakończony 31 marca 2020 roku wypracowała przychody netto ze sprzedaży w wysokości 208 700 tys. zł, czyli o 7,7% wyższe wobec 193 855 tys. zł osiągniętych w analogicznym okresie (od 1 kwietnia 2018 do 31 marca 2019 roku). W okresie od 01 kwietnia 2019 roku do 31 marca 2020 r., spółka zanotowała stratę brutto w wysokości 6 666 tys. zł przy stracie brutto na poziomie 6 783 tys. zł w analogicznym okresie. EBIT wyniósł -5 752 tys. zł, zaś EBITDA kształtowała się na poziomie 192 tys. zł" - czytamy w raporcie.

W roku obrotowym zakończonym 31 marca 2020 r. spółka odnotowała niższą marżę brutto ze sprzedaży w porównaniu do analogicznego okresu czyli 33,4% zaś rentowność ze sprzedaży spółki wyniosła -3,6% w porównaniu do -2,7% w analogicznym okresie. Związane jest to głównie ze zwiększonym udziałem sprzedaży w kanale hurtowym, który jednocześnie generują niższą marżę w porównaniu do sprzedaży w sklepach stacjonarnych czy e-com, podano także.