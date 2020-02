Interwencja Chińskiego Banku Centralnego może dziś pomóc notowaniom na GPW

Dzięki temu inwestorzy mogą mieć dziś zwiększony apetyt również na akcje notowane na GPW, tym bardziej że spółki polskie zostały w ostatnich dniach dość mocno przecenione. Skala spadków w ciągu minionych dwóch tygodni przekroczyła 5%, podczas gdy na indeksach amerykańskich zniżki ograniczyły się do 2,5-3%. Oczywiście nie można porównywać rozwiniętego rynku amerykańskiego z zaliczanym do giełd rozwijających się parkietem warszawskim, choć z drugiej strony potencjalne ryzyko związane z epidemią wirusa bardziej może zaszkodzić posiadającym większą ekspozycję na rynek chiński spółkom z USA. Jeżeli więc za oceanem inwestorzy są spokojniejsi, a na znajdujące się w epicentrum wydarzeń parkiety azjatyckie wraca optymizm, to również w Europie powinna rządzić strona popytowa.