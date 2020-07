giełda 56 minut temu

InventionMed wprowadzi innowacje medyczne w Portugalii, Hiszpanii oraz Brazylii

InventionMed planuje przystąpienie do projektu H-INNOVA - Health Innovation Group, podała spółka. Jest to pierwsza tego typu inicjatywa w Europie skierowana do firm oraz startupów z branży medycznej, której celem jest wprowadzenie innowacji w dziedzinie zdrowia. Spółka podpisała umowę o poufności z członkiem Polsko-Portugalskiej Izby Gospodarczej, PremiValor - Estudios, Investimentos e Participacoes Lda - pomysłodawcą projektu.