Investors TFI: WIG ma szansę pokonać w tym roku rekordy z 2007 i 2018 r.

"Zadziwiająco dobrze poradziły sobie w ubiegłym roku spółki budowlane i deweloperskie oraz szeroko rozumiany sektor przemysłu, w tym spółki eksportowe. Na globalnej fali hossy korzystały też krajowe spółki z branży energii odnawialnej (fotowoltaika) oraz gamingowej i biotechnologicznej (przynajmniej w I poł. roku). W rezultacie w 2020 roku triumfy święciły na GPW małe spółki (sWIG80 +33%), a szczególnie rynek NewConnect, które przyciągnęły na giełdę nową rzeszę drobnych inwestorów (to też trend globalny). Natomiast ubiegłoroczny debiut Allegro niewątpliwie przypomniał o Polsce wielu zagranicznym inwestorom. Może to zaprocentować w 2021 roku, przy generalnym wzroście zainteresowania emerging markets" - czytamy w raporcie Investors TFI "Cele inwestycyjne na 2021 r.".

"Dodając do tego zadziwiająco niewielki wzrost bezrobocia w obliczu sporego spadku PKB i zamknięcia wielu działów gospodarki, szczególnie usługowych, rekordowo niskie stopy procentowe oraz dość sporej wartości pakiet pomocowy w formie tarcz antykryzysowych, możemy liczyć na to, że 2021 rok będzie łaskawszy dla polskiej giełdy od minionego (który ostatecznie nie był taki zły)" - czytamy także.

Jak podkreślili zarządzający, nadrabianie zaległości GPW względem światowych rynków trwa już od 2 miesięcy. WIG i WIG20 wzrosły o prawie 40% licząc od początku listopada 2020 do 8 stycznia br., a GPW zalicza się do najlepszych światowych giełd ostatniej fali globalnej hossy. Z kolei nadzieje związane z normalizacją i rotacją oraz zakończeniem lockdownu pozwoliły - podobnie jak w Europie - na odzyskanie sił przez 2 silnie reprezentowane w naszych indeksach, a przez wiele miesięcy epatujące słabością sektory: finansowy i paliwowy.

"Biorąc powyższe pod uwagę, coraz bardziej prawdopodobne staje się przypuszczenie w 2021 roku przez indeks WIG udanego ataku na podwójny rekord z 2007 i 2018 roku (zostało nam do niego jeszcze tylko 12%). Powinno się to odbyć przy w miarę równym udziale zarówno małych, średnich, jak i dużych spółek" - czytamy dalej.

"Scenariusz bazowy jest oparty o to, że odmrożenie gospodarki po 2020 roku na całym świecie będzie miało charakter pełny i długofalowy i nie będzie już polityk lockdownu w walce z pandemią. Inwestorzy bardzo podobnie budują scenariusze bazowe na 2021 rok. Jest duża jednomyślność. Zakładane jest dalsze ożywienie w gospodarce, bazujące na tym, że pandemia się kończy dzięki temu, że szczepionki są coraz bardziej dostępne i są skuteczne i wprowadzą zmianę z walce z pandemią na całym świecie. Inwestorzy niejako przeskoczyli parę miesięcy do przodu nad problemami dnia dzisiejszego, skupiając się na tym, co będzie w przyszłości, kiedy o pandemii zaczniemy zapominać" - powiedział dyrektor departamentu inwestycji Jarosław Niedzielewski podczas wideokonferencji prasowej.