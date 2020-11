górnictwo 20 minut temu

Inwestorzy szacują, jak długo może potrwać presja na spadek notowań złota

Warszawa, 26.11.2020 (ISBnews/ Superfund TFI) - Bieżący tydzień na rynku złota przynosi emocjonujące zmiany notowań. W poniedziałek i wtorek ceny złota gwałtownie spadły; o ile jeszcze na początku poniedziałkowej sesji notowania kontraktów na złoto poruszały się w okolicach 1860 USD za uncję, to pod koniec sesji zniżkowały one poniżej 1840 USD za uncję, a we wtorek testowały już poziom 1800 USD za uncję (chwilowo spadając poniżej niego).