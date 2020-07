Inwestorzy wolą GPW od giełd na rynkach rozwiniętych

Za lepsze nastroje na GPW odpowiedzialnych może być kilka czynników, w tym słabnący dolar i rosnące ceny surowców, co zazwyczaj sprzyja napływowi kapitału na giełdy rynków wschodzących. Mniejsze zainteresowanie rynkami rozwiniętymi można było zresztą zauważyć w zachowaniu głównych indeksów, z których większość zakończyła sesję neutralnie (DAX) lub na nieznacznych minusach (CAC40, FTSE100).

Pozytywne nastroje utrzymywały się natomiast wczoraj podczas sesji w USA, a oczy inwestorów zwrócone są przede wszystkim na duże spółki technologiczne. Sezon wyników w USA wchodzi w kluczową fazę i w tym tygodniu poznamy publikacje gigantów, którzy stanowią siłę napędową amerykańskich indeksów, czyli większości spółek z grupy FAANG. O ile o ich wyniki za II kw. nie ma się co obawiać, o tyle prognozy na kolejne miesiące mogą już nie przedstawiać się tak kolorowo, o czym w ubiegłym tygodniu dotkliwie przekonali się inwestorzy zaangażowani w walory Netfliksa. Zagrożeniem dla wyników spółek w kolejnych dwóch kwartałach mogą być słabsze nastroje amerykańskich konsumentów, powodowane przede wszystkim problemami na rynku pracy. Obecny program dodatkowych świadczeń dla bezrobotnych w wysokości 600 dolarów tygodniowo wygasa wraz z końcem lipca, a jego ewentualne przedłużenie jest elementem sporu pomiędzy politykami obu amerykańskich partii. Demokraci chcieliby przedłużenia wypłacania świadczeń w niezmienionej

wysokości aż do końca stycznia 2021 r., podczas gdy Republikanie planują zmniejszyć tę wartość do 200 dolarów i zakończyć wypłatę świadczeń za 2 miesiące.