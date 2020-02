forex 37 minut temu

IPAG: Wzrost PKB spowolni do 3,4% w 2020 r. i 3,2% w 2021 r.

Tempo wzrostu PKB spowolni do 3,4% r/r w 2020 r. i dalej do 3,2% w 2021 r., prognozuje Instytut Prognoz i Analiz Gospodarczych (IPAG). Oznacza to rewizję oczekiwaań co do 2020 o 0,5 pkt proc. wobec prognoz opublikowanych w listopadzie ub.r. Zdaniem Instytutu, na spowolnieniu zaważy głównie znaczące obniżenie tempa inwestycji w nadchodzących kwartałach. Według szacunku IPAG, w IV kw. ub.r. PKB wzrósł o 3,1% r/r.