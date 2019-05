IX Europejski Kongres Finansowy odbędzie się w Sopocie 3-5 czerwca

"Podczas paneli tematycznych, uczestnicy zastanowią się nad wnioskami płynącymi z doświadczeń ostatnich dziesięcioleci, które wszyscy powinniśmy wykorzystać do budowy stabilnej przyszłości gospodarczej Polski i Europy. Eksperci Kongresu wiele uwagi poświęcą makroekonomicznym wyzwaniom i prognozom" - czytamy w informacji organizatorów.

"Uczestnikami tegorocznej, IX już edycji Europejskiego Kongresu Finansowego, będą przedstawiciele rządu, instytucji finansowych oraz przedsiębiorstw prywatnych i publicznych, decydenci kształtujący politykę gospodarczą, a także wybitni eksperci ze świata nauki i przedstawiciele największych firm doradczych z Polski i zagranicy. W tym roku w sesji otwarcia kongresu 3 czerwca, wystąpi m.in. Nouriel Roubini, profesor New York University's Stern School of Business. Tego samego dnia wystąpi również Nikhil Rathi, prezes London Stock Exchange, który mówić będzie o wyzwaniach i szansach rozwoju dla europejskich rynków kapitałowych. Drugiego dnia kongresu gościem sesji pt. 'Prezesi o banku przyszłości, czyli cyfrowe finanse jako krwiobieg Gospodarki 4.0' będzie Ajay Banga, prezes i dyrektor generalny Mastercard" - czytamy dalej.

Głównym zadaniem IX Europejskiego Kongresu Finansowego będzie odpowiedź na coraz liczniej i głośniej pojawiające się opinie o zbliżającym się nieuchronnie spowolnieniu wzrostu gospodarczego. I choć na szczęście niezbyt często pada określenie "nadchodzący kryzys", to czy na pewno wyciągnęliśmy wnioski z ostatniego kryzysu gospodarczego i czy mamy świadomość złożoności i różnorodności możliwych przyczyn ewentualnego kolejnego kryzysu?

"EKF nie kończy się jednak w momencie zamknięcia Kongresu w Sopocie. Już od pięciu lat czas pomiędzy kolejnymi edycjami Kongresu poświęcamy na opracowanie Stanowisk EKF, które są włączane do toczących się w Europie i na świecie procesów konsultacyjnych dotyczących stabilności i rozwoju rynku finansowego. Tegoroczny Kongres jest również okazją do zaprezentowania nowych Publikacji EKF" - zapowiedzieli także organizatorzy.

Łącznie, we współudziale z uczestnikami kolejnych Kongresów, wypracowano i przedstawiono interesariuszom 78 Rekomendacji EKF, z których wiele stało się przyczynkiem do rozwiązań legislacyjnych i organizacyjnych. Ponadto, przygotowano i przekazano do międzynarodowych instytucji regulacyjnych 36 Stanowisk EKF przedstawiających opinie ekspertów z polskiego rynku finansowego w międzynarodowych konsultacjach oraz wydano 24 bezpłatne Publikacje EKF, w których ponad 300 autorów opublikowało swoje artykuły i opracowania.