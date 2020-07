górnictwo 59 minut temu

Izostal ma umowę z Gaz-Systemem na dostawę rur za 35,5 mln zł netto

Izostal - spółka zależna Stalprofilu - podpisał z Gaz-Systemem umowę częściową do umowy ramowej, w ramach której dostarczy izolowane rury stalowe do południowego odcinka gazociągu Polska - Litwa, podała spółka. Wartość umowy częściowej to 35,5 mln zł netto.