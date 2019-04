J.W. Construction ogłosił skup do 11 mln akcji własnych po 2,7 zł/szt.

"Program będzie realizowany poprzez zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji spółki w transakcjach poza rynkiem regulowanym prowadzonym przez GWP, skierowanych przez spółkę do wszystkich akcjonariuszy spółki, której warunki są zbliżone do warunków publicznego wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji, aby umożliwić i zapewnić wszystkim akcjonariuszom spółki możliwość sprzedaży akcji własnych spółce" - czytamy w komunikacie.