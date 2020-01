J.W. Construction zaoferował drewniane domy w Villa Campina k/Warszawy

"Piętrowe domy o powierzchni 108 m2 staną wzdłuż ul. Storczykowej, na działkach o wielkości od 340 do 530 m2. Będą miały salon z jadalnią, kuchnię, trzy sypialnie i dwie łazienki. Bezpośrednio z domu będzie można przejść do garażu. Powstaną w należącej do dewelopera fabryce w Tłuszczu, przy użyciu najnowocześniejszych programów komputerowych wspierających proces projektowania. Dzięki zastosowaniu nowoczesnej technologii modułowej, domy będzie można zbudować szybciej niż murowane, bo tylko 10% prac odbędzie się w miejscu, gdzie mają stanąć. Do ich budowy zostaną użyte materiały z naturalnych surowców" - czytamy w komunikacie.