Jarosińska-Jedynak: Wstępny projekt KPO przekażemy Komisji do końca września

"Do końca września przekażemy wstępny projekt Komisji Europejskiej , tak żebyśmy mogli nieformalne konsultacje rozpocząć z Komisją Europejską. Na przekazanie ostatecznego planu każde państwo członkowskie ma czas do 30 kwietnia 2021 roku razem z Narodowym Planem Reform. Bo pamiętajmy też na legislację Komisji Europejskiej" - powiedziała Jarosińska-Jedynak podczas konferencji prasowej.

Dzięki temu będzie można uporządkować zgłoszone propozycje projektów do Instrumentu na Rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności. Podstawą do przygotowania zakresu tematycznego KPO oraz weryfikacji zgłoszonych projektów pod kątem celów społeczno-gospodarczych ma być tzw. Mapa Drogowa KPO. Została wypracowana z udziałem grup roboczych ds. wyboru projektów, powołanych w MFPR.

Polska otrzyma na realizację KPO w formie dotacji 23,1 mld euro i może otrzymać 34,2 mld euro na pożyczki. 70% tej kwoty będzie przyznana przez KE do końca 2022 r. - w przypadku Polski to 18,9 mld euro dotacji. 30% środków z puli będzie przyznanych do końca 2023 r., w przypadku Polski może to być 4,1 mld euro.