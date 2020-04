Jarosław Romanowski powołany na członka zarządu Ciechu

"Jarosław Romanowski od 2003 do 2006 roku oraz od 2017 do 2020 roku pełnił funkcję wiceprezesa zarządu ds. finansowych w Tele-Fonika Kable. Od 2002 (z przerwami) do 2016 roku związany był z KGHM Polska Miedź, zajmując stanowiska: dyrektora naczelnego ds. finansów, dyrektora generalnego ds. handlu i zabezpieczeń, a od 2013 do 2016 roku pełnił funkcję I wiceprezesa zarządu KGHM Polska Miedź" - czytamy w komunikacie.