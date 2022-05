Jasna deklaracja rządu. W najbliższych latach "z węglem na pewno się nie rozstaniemy"

Wicepremier uściślił w niedzielę, że jego wypowiedź nie oznaczała, że Polska całkowicie zrezygnuje z inwestycji w elektrownie gazowe. - Mamy do czynienia z paliwem drogim, trudno dostępnym, więc musimy ograniczyć (jego zużycie — przyp. red.). To nie oznacza, że my całkowicie rezygnujemy z inwestycji w elektrownie gazowe. My tylko mówimy, że gaz nie będzie dominującym paliwem w polskiej energetyce, natomiast elektrownie gazowe pewne powstaną, powstają — powiedział polityk.