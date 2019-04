Jeff Bezos rozwiódł się z żoną. Ta stała się trzecią najbogatszą kobietą świata

Prezes Jeff Bezos utrzyma kontrolę głosu nad całym pakietem akcji Amazona - ogłoszono w czwartek. Przez giełdę przeszło westchnienie ulgi. Zamieszane na szczycie akcjonariatu światowego giganta e-commerce, niedawno największej spółki świata (obecnie trzecie miejsce) mogło wywołać turbulencje na całej giełdzie. Ale do tego nie doszło.

Jego główną część stanowił pakiet 16 proc. akcji Amazona, co wystarcza do utrzymania kontroli nad spółką. Wartość pakietu to aż 143 mld dol. Kwota niewyobrażalnie duża. Równowartość połowy kapitalizacji całej warszawskiej giełdy.