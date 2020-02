Jeronimo Martins liczy na utrzymanie stabilnej marży EBITDA w Biedronce w 2020

"Zrealizowaliśmy plan na 2019 r., dokonaliśmy też dalszego postępu dotyczącego praktyk dotyczących ochrony środowiska i kwestii społecznych. Dlatego też mamy powody, by być spokojnym co do 2020 - roku, w którym Pingo Doce obchodzi 40-lecie, a Biedronka - 25-lecie działalności. Wierzymy, że będzie to kolejny rok wypracowywania zysków oraz trwałego wzrostu naszego biznesu" - powiedział prezes Jeronimo Martins Pedro Soares dos Santos, cytowany w komunikacie.