JHM Development miał 2,77 mln zł zysku netto, 5 mln zł zysku EBIT w I kw.

- Sprzedaż i przekazania w I kwartale bieżącego roku 81 lokali mieszkalnych i 34 niemieszkalnychw porównaniu do sprzedaży 114 lokali mieszkalnych i 88 niemieszkalnych w analogicznym okresie poprzedniego roku. Przychody ze sprzedaży 51 lokali mieszkalnych przypadały na inwestycje deweloperskie położone w Koninie (oddanie do użytkowania w IV kwartale 2019r) i w Skierniewicach (oddanie do użytkowania w III kwartale 2019r). Pozostałe lokale mieszkalne sprzedano w inwestycjach zrealizowanych w poprzednich latach, położonych w Rumi, Żyrardowie, Helu i Brzezinach" - czytamy w raporcie.