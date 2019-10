JLL: Deweloperzy oddali do użytku 54 tys. m2 powierzchni handlowych w III kw.

Ważnym elementem strategii rozwoju centrów handlowych staje się omnichannel, czyli łączenie kanałów online i offline. Jest to związane z ekspansją segmentu e-commerce. Z analiz Statista wynika, że udział tego segmentu w sprzedaży detalicznej w Polsce będzie systematycznie rósł, osiągając 5,5% do 2022 roku (czyli wciąż znacznie poniżej krajów Europy Zachodniej), jednak będzie to postępować równolegle ze wzrostem sprzedaży detalicznej ogółem.

Czynsze "prime" pozostały względnie stabilne i wynosiły średnio od 18 do 26 euro / m2 / miesiąc w miastach o liczbie mieszkańców z przedziału 75 000-100 000 osiągając najwyższy poziom 130 euro w Warszawie. Z uwagi na silne zróżnicowanie warszawskiego rynku i fakt, że czynsze "prime" odnoszą się tu zaledwie do trzech najlepszych centrów handlowych, utworzono nową kategorię czynszu "subprime", który odnosi się do dobrze działających obiektów w mieście z pominięciem najlepszych trzech. Jego poziom jest zbliżony do najwyższych czynszów w miastach regionalnych i osiąga od 50 do 60 euro / m2 / miesiąc, podano także.