JLL: Do 40% podaży nowych powierzchni handl. w 2020 przypadnie na parki handl.

Aktualnie w realizacji pozostaje ok. 171 tys. m2 powierzchni w ramach parków handlowych i centrów convenience, co oznacza, że odpowiadają one za 34% całkowitej podaży w budowie. Pod względem liczby projektów, 18 z 33 budowanych aktualnie obiektów to małe centra convenience. W przypadku parków regionalnych możemy mówić o budowie tylko dwóch nieruchomości tego typu. Są to Karuzela Ełk (16 tys. m2 GLA) oraz Ptak Market w Rzgowie (10 tys. m2 w dwóch fazach). Warto też podkreślić, że aż 40% nowych obiektów powstaje w małych miastach (poniżej 50 000 mieszkańców). Tradycyjne parki handlowe (GLA od 5 000 do 9 999 m2) to domena dwóch deweloperów - Trei Real Estate Poland i Saller. Obie firmy są także liderami rynku pod względem posiadanej powierzchni handlowej w obiektach z segmentu convenience (GLA z przedziału 2 tys. m2. - 4 999 m2), podano także.