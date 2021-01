JLL: Sprzedaż mieszkań na głównych rynkach może wzrosnąć r/r w 2021 i 2022

"Lekki wzrost sprzedaży w 2021 r. oznacza bardzo przyzwoite wyniki w poszczególnych kwartałach i możemy zakładać, że również będziemy mieli nieco lepszy rok 2022. Jeśli coś niepokoi, to blokady podażowe, związane z niewystarczającym dostępem do terenów i osłabione pandemią samorządy będą miały problem ze wspieraniem inwestycji infrastrukturalnych i trzeba będzie je przerzucić na deweloperów, a ci - na nabywców. Więc nie będzie pola na zmniejszanie kosztów inwestycji" - powiedział Kirejczyk.

Spadki sprzedaży w całym 2020 r. w porównaniu z rokiem poprzednim poza Trójmiastem (9%) i Łodzią (14%) wyniosły w granicach 20%. To sporo, ale jeśli podaż także proporcjonalnie maleje, a oferta zbliża się do poziomu rocznej sprzedaży, to zdaniem ekspertów JLL świadczy o względnej równowadze i dobrej kondycji rynku, dodano.

Średnie ceny mieszkań czekających na nabywcę na koniec 2020 r. pozostały na poziomie zbliżonym do tego z końca września. Wzrosty nie przekroczyły nigdzie 2%. Oznacza to jednak, że nabywcy nie doczekali się zapowiadanych w tym roku spadków cen. Nawet w Trójmieście, gdzie średnia cena dla oferty spadła k/k o niecałe 3%, dało to jedynie wyrównanie poziomu cen ofertowych sprzed roku. Na pozostałych rynkach średnie ceny mieszkań oferowanych do zakupu na koniec grudnia były wyższe niż przed rokiem. Począwszy od Warszawy, gdzie wzrost wyniósł 4%, aż do Krakowa, w którym za 1m2 trzeba zapłacić średnio 12% więcej, podano także.