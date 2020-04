JLL: Sprzedaż mieszkań na głównych rynkach wzrosła o 14% r/r w I kw. 2020 r.

"Sprzedażowo mieliśmy dwa miesiące - styczeń i luty - rewelacyjne. Dopiero w drugim tygodniu marcu doszły nas wieści, że także w Europie sytuacja epidemiczna się pogarsza. W połowie marca zamknięto granice, szkoły i ograniczono działalność galerii handlowych. Ale ta końcówka kwartału nie miała jeszcze wpływu na dane. To był sprzedażowo rewelacyjny kwartał, mimo, że w dwóch ostatnich tygodniach sprzedaży praktycznie nie było" - powiedziała dyrektor Działu Badań Rynku Mieszkaniowego Katarzyna Kuniewicz podczas wideokonferencji.

Według JLL, zdecydowanie gorzej wyglądała sytuacja po stronie podaży. Ofertę zasiliło zaledwie 13 tys. nowych mieszkań (26% mniej kw/kw i 23% mniej r/r). Wskutek tak wyraźnej przewagi liczby sprzedanych mieszkań nad nowymi wprowadzeniami oferta na koniec kwartału zmniejszyła się o 12% w porównaniu z końcem 2019 r., do 44,3 tys. lokali.

"Trend wzrostowy utrzymał się w minionym kwartale w czterech największych miastach. Rekordowe podwyżki miały miejsce w Krakowie, gdzie ceny lokali w ofercie wzrosły w ciągu ostatnich trzech miesięcy o prawie 9%. W porównaniu do cen sprzed roku były wyższe aż o 26%. Z kolei praktycznie na niezmienionym poziomie w porównaniu do grudnia 2019 roku pozostały ceny w Łodzi (wzrost o 0,4%) i Trójmieście (1,3%). Natomiast rok do roku najniższy wzrost odnotowano w Poznaniu, 6%, czyli zaledwie 2% powyżej obecnej inflacji. Jednocześnie średnie ceny mieszkań sprzedawanych rosły zauważalnie wolniej niż średnie ceny tych pozostających w ofercie. Klienci wyraźnie poszukiwali mieszkań tańszych. W Poznaniu średnia z puli sprzedanej w tym kwartale była nawet niższa (o 1%), niż przeciętna cena mieszkań sprzedanych w końcówce roku" - poinformowali eksperci.