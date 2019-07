JLL: W I półroczu przybyło 215 tys. m2 powierzchni handlowej

"W I półroczu deweloperzy oddali do użytku 215 tys. m2 nowej powierzchni handlowej, a rynek odnotował sześć debiutów międzynarodowych marek. Najważniejszym wydarzeniem w tym czasie było otwarcie warszawskiej Galerii Młociny (78,5 tys. m2 powierzchni handlowej). To największy projekt w całym 2019 r. i największa galeria handlowa od otwarcia Posnanii w 2016 r. Szacujemy, że w drugiej połowie roku rynek handlowy urośnie jeszcze o ok. 278 tys. m2 w ramach wszystkich formatów, chociaż ukończenie niektórych inwestycji może przesunąć się na 2020 rok" - powiedziała starsza analityk rynku w JLL Joanna Tomczyk, cytowana w komunikacie.

Całkowita podaż nowoczesnej powierzchni handlowej w Polsce na koniec I półrocza 2019 wyniosła blisko 14,5 mln m2, z czego ok. 10,2 mln m2 oferowały 422 centra handlowe. Nasycenie powierzchnią galerii handlowych (wyłączając ulice handlowe) w naszym kraju wynosi 265 m2. na 1000 mieszkańców, co zbliża nas do średniej w krajach Europy Zachodniej (279 m2 na 1000 mieszkańców), czytamy dalej.

"Nasycenie rynku centrów handlowych rośnie, co w połączeniu ze zmieniającymi się zwyczajami zakupowymi coraz bardziej wymagających konsumentów oznacza większą potrzebę właściwej analizy rentowności każdego nowego obiektu i przyjęcia innowacyjnego podejścia do projektowania, koncepcji funkcjonalnej i doboru najemców. Tym bardziej, że dojrzali i świadomi konsumenci mają coraz wyższe oczekiwania wobec doświadczeń zakupowych i portfolio sklepów. Zaspokojeniu tych potrzeb będą sprzyjać debiuty międzynarodowych marek na polskim rynku, które urozmaicą dotychczasową ofertę nieruchomości handlowych" - dodała dyrektor działu wynajmu powierzchni handlowych w JLL Edyta Potera.

W II kwartale do Polski weszły cztery nowe międzynarodowe marki, z czego trzy wybrały Galerię Młociny. Były to: Sloggi - niemiecka marka bieliźniana, która otworzyła swój pierwszy sklep monobrandowy, włoski Gagliardi oferujący ekskluzywną męską modę i Pesto Café z Ukrainy. Kolejna włoska marka, Boxeur des Rues, oferująca odzież sportową, uruchomiła salon w Factory Poznań. Wcześniej TEPfactor otworzył swój park rozrywki w Blue City, a My Shoes zadebiutował jednocześnie w Galerii Mokotów, Galerii Katowickiej i Galerii Echo Kielce. Najbardziej oczekiwany debiut roku może mieć miejsce jesienią, również w Galerii Młociny, gdzie - według doniesień prasowych - swój pierwszy sklep w Polsce otworzy Primark. Co więcej, American Urban Outfitters i szwedzka marka H&M Weekday planują otwarcie wiosną 2020 roku w warszawskiej Elektrowni Powiśle, a kolejna marka H&M - Monki pojawi się w Katowicach i Krakowie, podano również.

Czynsze "prime" pozostały względnie stabilne w II kwartale tego roku i wynosiły średnio od 18 do 26 euro za m2 miesięcznie w miastach od 75 000 do 100 000 mieszkańców oraz od 42 do 60 euro na rynkach regionalnych, osiągając najwyższy poziom 130 euro w Warszawie.

"Na początku lipca 2019 roku wartość transakcji inwestycyjnych w sektorze nieruchomości handlowych w Polsce wyniosła ok. 730 mln euro. To niższy wynik niż w analogicznym okresie roku poprzedniego, należy jednak zauważyć, że polska gospodarka rośnie, stopa bezrobocia jest na historycznie niskim poziomie, a sprzedaż detaliczna wzrasta w dobrze funkcjonujących obiektach handlowych. Dlatego też w dłuższej perspektywie oczekujemy wzmożonego popytu inwestorów na dobrze prosperujące nieruchomości handlowe" - powiedziała dyrektor w dziale rynków kapitałowych nieruchomości handlowych w Europie Środkowo-Wschodniej w JLL, Agnieszka Kołat.

Od początku roku zrealizowano pięć znaczących transakcji, spośród których największą była sprzedaż Atrium Felicity w Lublinie i Atrium Koszalin za 298 mln euro do funduszu ECE. Ponadto, właściciela zmieniły centra M1 w Bytomiu, Częstochowie, Radomiu i Poznaniu, które za 224 mln euro trafiły do EPP. Z kolei King Cross Jubilerska w Warszawie został sprzedany za 43 mln euro do Atrium European Real Estate; NEINVER i Nuveen Real Estate przejęły Silesia Outlet w Gliwicach za 31,5 mln euro, a Blackstone sprzedał Galerię Leszno (wartość transakcji nie została ujawniona), podsumowano.

