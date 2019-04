JLL: Zasoby powierzchni biurowej w Łodzi przekroczą 0,5 mln m2 w 2019 r.

"Sektor mieszkaniowy w Łodzi, po latach stagnacji, przeżywa boom - liczba sprzedanych w minionym roku mieszkań wyniosła 4 200 i była o 30% większa niż w 2017, kiedy nabywców znalazło 3 300 mieszkań. Rekordowy popyt idzie w parze z rekordową podażą. W 2018 roku na rynek trafiło 4 600 mieszkań, czyli o 15% więcej niż 2017 i 2,5 raza więcej niż 2015 roku, kiedy deweloperzy wybudowali ich zaledwie 1 800. Przestrzeń do dalszego rozwoju mieszkaniówki w Łodzi jest również bardzo obiecująca. W minionym roku na 1 000 mieszkańców miasta przypadało niespełna 6 lokali sprzedanych na rynku pierwotnym - dla porównania we Wrocławiu czy Trójmieście było to 17 mieszkań. Ceny na pierwotnym rynku mieszkaniowym w tym mieście również rosną wolniej niż w innych polskich aglomeracjach" - czytamy w komunikacie.