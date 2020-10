JSW chce uzyskać samowystarczalność energetyczną w 2021 r.

"Docelowo spółka chce całość pozyskiwanego metanu przerabiać na potrzeby energetyczne i po zakończeniu budowy bloku energetycznego w EC Radlin, zbliżyć się do samowystarczalności energetycznej. Jest to o tyle ważne, że energia jest znaczącym elementem wpływającym na działalność spółki. Dla przykładu w 2019 roku na zakup energii JSW przeznaczyła ponad 330 mln zł" - powiedział Dyczko w rozmowie z ISBnews.

"Łącznie JSW zamierza wydać na ten cel ok. 300 mln zł. Obecnie, w ramach odmetanowania kopalń wychwytywanych jest ok. 130 mln m3 gazu, z czego 77 mln m3 jest wykorzystywanych do produkcji energii elektrycznej i cieplnej" - dodał wiceprezes.