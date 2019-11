JSW miała 152,9 mln zł zysku netto, 260,5 mln zł zysku EBIT w III kw. 2019 r.

"Dla sprzedaży zewnętrznej, dostawy do krajowych odbiorców stanowiły 78,0% (wolumen) i 71,2% (przychody), natomiast na rynek zagraniczny odpowiednio 22,0% i 28,8%. Dla porównania, w okresie od 1 stycznia do 30 września 2018 roku udziały te wyniosły odpowiednio: odbiorcy krajowi 77,7% (wolumen) i 70,2% (przychody); odbiorcy zagraniczni 22,3% (wolumen) i 29,8% (przychody)" - czytamy dalej.

Wielkość produkcji koksu w okresie od 1 stycznia do 30 września 2019 roku, w porównaniu do analogicznego okresu 2018 roku, spadła o 7,4%, a sprzedaż zmniejszyła się o 7,7%, tj.0,2 mln ton. Przychody ze sprzedaży w segmencie Koks, obejmujące koks i węglopochodne w I-III kw. osiągnęły poziom 2 941,9 mln zł i były niższe o 272,3 mln zł (tj. o 8,5%) od uzyskanych w tym samym okresie 2018 roku. Spadek przychodów z tytułu sprzedaży koksu i węglopochodnych spowodowany był niższym wolumenem sprzedaży koksu.

"Zrealizowana średnia cena węgla ogółem w okresie od 1 stycznia do 30 września 2019 roku wynosiła 530,88 zł/t i była wyższa od osiągniętej w analogicznym okresie ubiegłego roku o 7,8%. W analizowanym okresie nastąpił wzrost cen - węgla do celów energetycznych o 13,2% i węgla koksowego o 2,7%. Średnia uzyskana cena koksu sprzedanego w okresie od 1 stycznia do 30 września 2019 roku wynosiła 1 115,17 zł/t, co oznacza wzrost o 2,7% w stosunku do tego samego okresu roku ubiegłego" - podano także.