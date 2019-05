JSW miała 402,84 mln zł zysku netto, 507,58 mln zł zysku EBIT w I kw. 2019 r.

"Przychody ze sprzedaży węgla od odbiorców zewnętrznych za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2019 roku wyniosły 1 319,5 mln zł, co oznacza spadek o 7,1% w porównaniu do tego samego okresu 2018 roku. Spadek ten jest spowodowany przede wszystkim niższym wolumenem sprzedaży węgla (o 0,3 mln ton) pomimo uzyskanych wyższych cen sprzedaży" - podała spółka w załącznikach do raportu.