Kaufland Polska Markety wnioskuje do UOKiK ws. nabycia części mienia Wanship

"W ramach zamierzonej koncentracji Kaufland Polska Markety sp . z o.o. sp. k. z siedzibą we Wrocławiu nabędzie mienie w postaci praw i obowiązków wynikających z umowy najmu powierzchni handlowej (koncentracja o której mowa w art. 13 ust. 2 pkt 4 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów)" - czytamy w komunikacie.

Kaufland to międzynarodowa sieć sklepów oferująca artykuły spożywcze oraz produkty codziennego użytku. W całej Europie Kaufland posiada ponad 1 300 sklepów i zatrudnia ok. 130 000 pracowników. W Polsce sieć posiada aktualnie 224 markety i zatrudnia ok. 16 000 pracowników.