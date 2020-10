KE chce dążyć do ograniczenia substancji niebezpiecznych w produktach

"Obejmuje to zakaz stosowania najbardziej szkodliwych chemikaliów w produktach konsumenckich, takich jak zabawki, artykuły pielęgnacyjne dla dzieci, kosmetyki, detergenty, materiały do kontaktu z żywnością i tekstylia, chyba że okaże się, że są one niezbędne dla społeczeństwa, oraz zapewnienie, by wszelkie chemikalia były używane w sposób bardziej bezpieczny i zrównoważony" - czytamy w komunikacie.

W 2018 roku Europa była drugim co do wielkości producentem chemikaliów (stanowiła 16,9% sprzedaży). Produkcja chemiczna to czwarta co do wielkości branża w UE, zatrudniająca bezpośrednio około 1,2 mln osób. 59% produkowanych chemikaliów trafia bezpośrednio do innych sektorów, m.in. zdrowie, budownictwo, motoryzacja, elektronika i tekstylia. Oczekuje się, że światowa produkcja chemikaliów podwoi się do 2030 r., A już powszechne stosowanie chemikaliów prawdopodobnie również wzrośnie, w tym w produktach konsumenckich.