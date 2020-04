KE: Odblokowane środki EBI pozwolą na gwarancje dla MSP na poziomie 8 mld euro

Odblokowane środki o wartości 1 mld euro mają posłużyć jako gwarancja dla Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego (EFI), należącego do grupy Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Ma to umożliwić EFI udzielenie specjalnych gwarancji w celu zachęcenia banków i innych pożyczkodawców do zapewnienia płynności co najmniej 100 tys. europejskich małych i średnich przedsiębiorstw i dostępność finansowania na poziomie wysokości 8 mld euro.