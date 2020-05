KE: PKB Polski spadnie o 4,3% w 2020 r. i wzrośnie o 4,1% w 2021 r.

"Realny PKB spadnie o 4,3% w 2020 roku z uwagi na pandemię COVID-19 i związane z tym obostrzenia i wzrośnie o ok. 4% w 2021 roku. Ponieważ zaufanie konsumentów słabnie, a spadek aktywności ekonomicznej zaważy na rynku pracy, konsumpcja prywatna spadnie silnie w 2020 roku. Inwestycje prywatne czeka podobny scenariusz, znajdą się one pod wpływem niepewności i niższych oczekiwań odnośnie popytu. Na wzrost inwestycji publicznych wpłynie spadek w przychodach publicznych i wzrost innych wydatków" - czytamy w raporcie.

Według Komisji, inflacja HICP przyspieszy do 2,5% w 2020 r. i 2,8% w 2021 r. (wobec 2,1% w ub.r.). Stopa bezrobocia wzrośnie do 6,5% w 2020 roku i spadnie do 5,4% w 2021 roku (z 3,3% na koniec 2019 r.).