KE przyjęła wniosek, dotyczący ograniczenia połowów na Bałtyku w 2021 r.

Komisja Europejska przyjęła wniosek dotyczący uprawnień do połowów na Morzu Bałtyckim w 2021 r., proponując zwiększenie uprawnień do połowów śledzia w Zatoce Ryskiej i połowów łososia w basenie głównym, oraz utrzymanie bądź ograniczenie prawa do połowu pozostałych stad, poinformowała Komisja.