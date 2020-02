giełda 58 minut temu

KE: Tylko co trzecia firma sprawdza czy jej dostawcy nie zagrażają środowisku

Jedynie co trzecia europejska firma sprawdza swoich dostawców i prowadzone przez nie działania, by upewnić się czy np. nie wykorzystują oni pracy dzieci, nie zanieczyszczają środowiska czy też nie stanowią zagrożenia dla polityki klimatycznej, wynika z raportu "Badanie wymogów należytej staranności w całym łańcuchu dostaw" przygotowanego przez Brytyjski Instytut Prawa Międzynarodowego i Porównawczego we współpracy z agencjami konsultingowymi na zlecenie Dyrekcji Generalnej ds. Sprawiedliwości i Konsumentów Komisji Europejskiej.