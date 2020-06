KE zatwierdziła ostatnią część polskiej pomocy dla dużych przedsiębiorstw

"Program dokapitalizowania, z budżetem wynoszącym do 1,65 mld euro, pozwoli Polsce na dalsze wspieranie przedsiębiorstw dotkniętych pandemią COVID-19. Gwarantuje, że państwo otrzyma wystarczające wynagrodzenie z tytułu ryzyka ponoszonego przez podatników [...] oraz że wsparcie wiąże się z zabezpieczeniami, m.in. zakazem wypłacania dywidend i premii, a także środkami mającymi na celu ograniczenie zakłóceń konkurencji" - powiedziała wiceprzewodnicząca Komisji Margrethe Vestager, odpowiedzialna za politykę konkurencji,

Na podstawie tymczasowych ram pomocy państwa, Polska zgłosiła Komisji program dokapitalizowania do wysokości 1,65 mld euro (7,5 mld zł), który ma na celu udzielenie w Polsce wsparcia kapitałowego dużym przedsiębiorstwom oraz niektórym większym MŚP dotkniętym pandemią COVID-19.

Programem zarządza Polski Fundusz Rozwoju (PFR) i stanowi on część tarczy finansowej dla dużych przedsiębiorstw, tj. programu wsparcia ustanowionego przez polskie władze, którego całkowity budżet wynosi około 5,5 mld euro (25 mld zł). Wszystkie części programu zostały już notyfikowane przez Komisję Europejską .

? wsparcie jest dostępne dla przedsiębiorstw, jeżeli jest potrzebne do utrzymania działalności, nie jest dostępne żadne inne odpowiednie rozwiązanie, a interwencja leży we wspólnym interesie;

? wsparcie jest ograniczone do kwoty niezbędnej do zapewnienia kontynuacji działalności beneficjenta i nie wykracza poza przywrócenie jego struktury kapitałowej sprzed wybuchu pandemii COVID-19;

? środki wprowadzone są na warunkach, które stanowią zachętę dla beneficjentów lub ich właścicieli do jak najwcześniejszego zwrotu wsparcia (między innymi poprzez stopniowy wzrost wynagrodzeń, zakaz wypłacania dywidend, a także ograniczenie wynagrodzeń i zakaz wypłacania premii dla kadry zarządzającej);

? wszelka pomoc dla przedsiębiorstwa przekraczająca próg 250 mln euro musi być oddzielnie zgłaszana do indywidualnej oceny.

Ponadto do pomocy w ramach tego programu kwalifikują się jedynie przedsiębiorstwa, które nie były uznawane za znajdujące się w trudnej sytuacji już w dniu 31 grudnia 2019 r.

Od 29 kwietnia 17 banków komercyjnych oraz większość banków spółdzielczych przyjmuje drogą elektroniczną wnioski o udzielenie subwencji w ramach programu. Mikrofirmy (zatrudniające co najmniej 1 pracownika) oraz małe, średnie i duże przedsiębiorstwa otrzymają pomoc w postaci subwencji finansowych o łącznej wartości 75 mld zł. Mikrofirmy mogą uzyskać pomoc do 324 tys. zł, a MŚP do 3,5 mln zł. 75% subwencji może być bezzwrotna pod warunkiem utrzymania miejsc pracy i działalności.