KGHM przeprowadzi testy na utratę wartości części aktywów zagranicznych

Zgodnie z MSR 36 zobowiązuje to spółkę do przeprowadzenia na dzień kończący ostatni okres sprawozdawczy, tj. 31 grudnia 2019 r., testów na utratę wartości w celu oszacowania wartości odzyskiwalnej w odniesieniu do aktywów z tytułu zaangażowania we wspólne przedsięwzięcie Sierra Gorda SCM, aktywów kopalni Zagłębia Sudbury (tj. kopalni Morrison/Levack, kopalni McCreedy i projektu Victoria), kopalni Franke, kopalni Robinson oraz kopalni Carlota, wyjaśniono.