KGHM Zanam rozpoczął budowę elektrowni fotowoltaicznej w technologii 4.0

"Elektrownia fotowoltaiczna KGHM Zanam będzie funkcjonować w oparciu o technologię 4.0., co oznacza obiekt w pełni zinformatyzowany i zautomatyzowany, wyposażony w wirtualną dyspozytornię (Control Room) i wybudowany zgodnie z zalecanymi przez Międzynarodową Agencję Energii kierunkami rozwoju energetyki fotowoltaicznej. System monitorowania wysokiej rozdzielczości umożliwia diagnostykę stanu technicznego i zdalne wykrywanie usterek przez całą dobę, siedem dni w tygodniu. Przy monitoringu stanu paneli fotowoltaicznych oraz inwerterów wykorzystywane będą zaawansowane algorytmy analityczne oparte na przetwarzaniu ogromnych zbiorów danych, uczeniu maszynowym i metodach sztucznej inteligencji " - czytamy w komunikacie.

"Budowa elektrowni fotowoltaicznej to dla nas duży krok w kierunku samowystarczalności energetycznej przy wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii. To istotny element polityki niskoemisyjnej gospodarki energetycznej KGHM i korzyść dla lokalnej społeczności" - powiedział prezes KGHM Zanam Bernard Cichocki, cytowany w komunikacie.

Obszar zabudowy elektrowni to 39 535 m2. Elektrownia będzie wyposażona w 9 534 sztuki paneli fotowoltaicznych, a powierzchnia paneli to 2,2-krotność powierzchni pełnowymiarowego boiska piłkarskiego. Łączna długość wykorzystanych w elektrowni przewodów to 142 km, a waga miedzi w przewodach - 4,3 tony. Docelowa moc elektrowni - 3,146 MWp, a roczny poziom produkcji energii - około 3 GWh, podano.