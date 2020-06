forex 30 minut temu

KIG szacuje spadek eksportu na 27% r/r w maju, oczekuje 9,5% spadku w 2020

Eksport zmniejszył się o 27% r/r do 14,3 mld euro w maju 2020 r. (wzrost o 3,7% m/m), wynika z szacunków Krajowej Izby Gospodarczej (KIG). Izba szacuje, że w całym 2020 r. eksport spadnie o 9,5% r/r do 208,4 mld euro, zaś na 2021 r. prognozuje wzrost o 8,2% do 224,6 mld euro. Wielkość eksportu w czerwcu będzie nieco większa od majowej, począwszy zaś od lipca skala poprawy wyników powinna być już bardziej efektowna.

Podziel się Dodaj komentarz