KIG szacuje wzrost eksportu na 6,2% r/r w lipcu i 6,9% w całym 2019 r.

"Dostępne obecnie dane o stanie gospodarki realnej oraz opinie pozyskane od członków KIG pozwalają szacować, że eksport w lipcu 2019 wyniósł 18 778 mln euro. Zwiększył się tym samym w stosunku do wartości notowanych dla czerwca o 3,9%, w stosunku zaś do wielkości notowanych przed dwunastu miesiącami wzrósł o 6,2%. Wielkość eksportu w sierpniu może okazać się nieco niższa od wypracowanej w lipcu" - czytamy w komunikacie.

"W tym jednak roku sytuacja prezentowała się inaczej. Czerwiec był zdecydowanie słabszy od typowego. Przede wszystkim chodzi o różnice w formalnie dostępnym czasie pracy, które działały bardzo silnie na niekorzyść wyniku czerwca (choćby w przemyśle - gdzie obniżyły roczną dynamikę sprzedaży o około 5 pkt. proc.). Na to mogło nałożyć się istotne przyspieszenie okresu urlopowego, ze względu na wcześniejsze nadejście wakacji szkolnych, ale również mający miejsce tuż przed owym początkiem wakacji długi weekend. W komentarzach dotyczących wyników czerwca pojawiła się też hipoteza, iż sporo z dostaw zazwyczaj realizowanych w czerwcu została przyspieszona na maj lub opóźniona na lipiec. W konsekwencji lipiec mógł przynieść nietypowy dla tego miesiąca wzrost sprzedaży eksportowej sięgający 3,9%. Spowodował on wzrost rocznej dynamiki sprzedaży z ujemnych -1,6% w czerwcu do dodatnich 6,2%. Byłby to już wynik bardziej zbliżony do notowanych w pierwszych miesiącach roku" - czytamy dalej.