KIG szacuje wzrost eksportu na 8,4% r/r w maju i 7,2% w całym 2019 r.

"Dostępne obecnie dane o stanie gospodarki realnej oraz opinie pozyskane od członków KIG pozwalają szacować, że eksport w maju 2019 wyniósł 18 851 mln euro. Zmniejszył się tym samym w stosunku do wartości notowanych dla kwietnia o 3%, w stosunku zaś do wielkości notowanych przed dwunastu miesiącami wzrósł o 8,4%. Wielkość eksportu w czerwcu może okazać się zbliżona w stosunku do wypracowanej w maju" - czytamy w komunikacie.

KIG zwraca uwagę, że maj to miesiąc, w którym działalność eksportowa zazwyczaj ulega lekkiemu schłodzeniu. Dzieje się tak z ze względu na zmniejszenie dostaw w stosunku do tych wykonywanych w okresie przedświątecznym i jednocześnie dostaw przygotowujących handel do wprowadzania nowej kolekcji wiosenno-letniej. Przemysł kupuje już mniej surowców, półproduktów i komponentów potrzebnych do produkcji niż w pierwszych miesiącach roku, wyjaśniono.

"Wyniki przemysłu oraz handlu hurtowego wskazują, że tegoroczna korekta sprzedaży eksportowej w maju będzie większa od ubiegłorocznej (3,1% wobec 1,3%). Roczna dynamika sprzedaży eksportowej mogła więc ulec lekkiemu zmniejszeniu do 8,4% z 10,3% w kwietniu, wciąż pozostanie jednak wysoka" -czytamy dalej.

W wynikach eksportu z ostatnich miesięcy wciąż nie widać wyraźnych skutków spłycenia koniunktury u naszych najważniejszych odbiorców, za wyjątkiem partnera najważniejszego - Niemiec, podkreśla Izba.

"Pytaniem pozostaje czy 'upiekło nam się' chwilowo, czy też tendencje w gospodarce naszej i światowej rozeszły się bardziej trwale. Wciąż dobre wyniki naszego eksportu to niezły popyt z większości krajów UE, ale również renesans eksportu do krajów Europy Środkowej i Wschodniej oraz nie ujmowana we wcześniejszych prognozach ekspansja sprzedaży na rynki wysokorozwinięte spoza UE. Spośród tych ostatnich szczególnie dobrze prezentują się wzrosty eksportu do Kanady, Japonii i USA" - napisano w materiale.

"Zgodnie z aktualnymi założeniami co do stanu światowej i polskiej gospodarki w latach 2019-2020 można oczekiwać zwiększenia naszej sprzedaży z 215,1 mld euro w roku 2018 do odpowiednio 230,7 mld euro (o 7,2%) w roku 2019 oraz do 249,7 mld euro (o 8,2%) w roku 2020" - podsumowała Izba.

Jak przypomina KIG, według wstępnych danych Narodowego Banku Polskiego w pierwszych czterech miesiącach 2019 roku eksport wyniósł 75 863 mln euro i okazał się o 8,3% większy niż w pierwszych trzech miesiącach roku 2018. Według sprawozdawczości prezentowanej przez Główny Urząd Statystyczny eksport wynosząc w okresie I-IV 2019 r. 75 600 mln euro okazał się wyższy niż rok wcześniej o 4,7%.

