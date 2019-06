Klabater podpisał umowę z chińskim wydawcą gier wideo

"Umowa podpisana z chińskim partnerem to dla nas możliwość zaistnienia na bardzo ważnym rynku gier, który ma do zaoferowania olbrzymie możliwości rozwoju. Jako jedna z niewielu polskich spółek gamingowych wprowadzimy do Chin wybrane tytuły: 'Heliborne', 'Apocalipsis', 'Roarr! The Adventures of Rampage Rex', 'Alice VR' oraz 'Regalia: Of Men and Monarchs'. Gry z naszego portfolio będą dostępne na platformie Sonkwo oferującej chińskim graczom legalne kopie popularnych zagranicznych gier" - powiedział dyrektor marketingu Łukasz Mach, cytowany w komunikacie.