finanse 1 godzinę temu

KNF: Bank Pekao spełnia wymogi do wypłaty dywidendy wys. do 75% zysku za 2019

Warszawa, 05.03.2020 (ISBnews) - Bank Pekao otrzymał indywidualne zalecenie Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) dotyczące zwiększenia funduszy własnych poprzez zatrzymanie przez bank co najmniej 25% zysku wypracowanego w 2019 r. Jednocześnie KNF potwierdziła, że bank spełnia wymogi do wypłaty dywidendy na poziomie do 75% zysku netto za 2019 rok, podał bank.