KNF potwierdziła identyfikację 10 banków jako O-SII

Pozostałe banki zostały zobowiązane do utrzymywania bufora O-SII w wysokości zgodnej z decyzjami KNF wydanymi w latach poprzednich zarówno na zasadzie indywidualnej, jak i skonsolidowanej - wyjątkiem jest SGB-Bank, który nadal jest zobowiązany do utrzymywania bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym na zasadzie indywidualnej. Wynika to z faktu, że bank nie tworzy grupy kapitałowej podlegającej konsolidacji ostrożnościowej, podano także.