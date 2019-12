KNF ustaliła parametr ST dla Pekao na 2,26 pkt proc.

"Kryteria do wypłaty dywidendy na poziomie do 100% wypracowanego zysku za rok 2019 dodatkowo uwzględniają wrażliwość Banku na niekorzystny scenariusz makroekonomiczny ("parametr ST"). Wrażliwość ta została określona jako różnica pomiędzy łącznym współczynnikiem kapitałowym ("TCR") w scenariuszach referencyjnym i szokowym na koniec okresu prognozy tj. na koniec 2021 r. Do wyznaczenia wskaźnika wzięto pod uwagę wyniki testów warunków skrajnych z uwzględnieniem pełnego wdrożenia MSSF9 i braku wypłaty dywidendy. W wyliczeniach KNF uwzględnił korekty nadzorcze. Zgodnie z przedmiotowym pismem KNF, po powyższych korektach, parametr ST dla Banku wyniósł 2,26 punktu procentowego" - czytamy w komunikacie.

Biorąc pod uwagę powyższe kryteria oraz uwzględniając dane dotyczące wielkości buforów kapitałowych Banku i grupy kapitałowej Banku na dzień 30 września 2019 r., aby wypłacić:

- do 50% zysku za rok 2019, Bank musi posiadać co najmniej współczynnik kapitału podstawowego Tier I ("CET1") na poziomie 10,65%, współczynnik kapitału Tier I ("T1") na poziomie 12,15%, a TCR na poziomie 14,15%, natomiast grupa kapitałowa Banku musi posiadać co najmniej CET1 na poziomie 10,66%, T1 na poziomie 12,16%, a TCR na poziomie 14,16%,

- do 75% zysku za rok 2019, Bank musi posiadać co najmniej CET1 na poziomie 12,15%, T1 na poziomie 13,65%, a TCR na poziomie 15,65%, natomiast grupa kapitałowa Banku musi posiadać co najmniej CET1 na poziomie 12,16%, T1 na poziomie 13,66%, a TCR na poziomie 15,66%,

- do 100% zysku za rok 2019, Bank musi posiadać co najmniej CET1 na poziomie 14,41%, T1 na poziomie 15,91%, a TCR na poziomie 17,91%, natomiast grupa kapitałowa Banku musi posiadać co najmniej CET1 na poziomie 14,42%, T1 na poziomie 15,92%, a TCR na poziomie 17,92%, wymieniono także.

Bank Pekao jest częścią grupy PZU - największej grupy finansowej w Europie Środkowo-Wschodniej. Od 1998 roku bank obecny jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie - notowany w ramach indeksu WIG20, należy do grona pięciu największych spółek polskiej giełdy.

