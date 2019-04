KNF wszczęła postępowanie administracyjne wobec Krezusa

KNF wyjaśnia, iż wszczęła postępowanie administracyjne w związku z nieprzekazaniem w 2018 r. przez Krezus SA do publicznej wiadomości informacji poufnych dotyczących: przekazania aktywów Krezus SA do podmiotów powiązanych; przystąpienia przez Krezus SA do długu podmiotu powiązanego; zmiany zabezpieczeń w związku ze zwiększeniem kwoty kredytu w rachunku bieżącym; okoliczności, w wyniku których Krezus SA nie miał możliwości finansowania transakcji zakupu akcji spółki Walcownia Metali "Dziedzice" SA z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach; utraty kontroli nad spółką zależną Krezus Energia Wiatrowa sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu; okoliczności związanych z istotnym ograniczeniem osiągania przychodów mających wpływ na znaczący spadek prowadzonej działalności i wyników finansowych w IV kwartale 2018 roku.